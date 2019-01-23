السلطات الإيطالية تنقل مهاجرين من مركز استقبال إلى خارج روما

بدأت السلطات الإيطالية نقل المهاجرين من مركز استقبال خاص إلى خارج العاصمة الإيطالية روما؛ في أول تطبيق عملي للتشريع المثير للجدل الذي سعى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إلى اتخاذه للقضاء على الهجرة.

وندد عمدة بلدة (كاستيلنوفو دي بورتو) الإيطالية ريكاردو ترافاجليني، في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، بعملية إغلاق المركز الذي وصفها بأنها "أعاقت عملية الاندماج" التي كانت جارية لمئات المهاجرين الذين يعيشون بداخله، لافتًا إلى أنه خصص غرفة داخل منزله لإحدى المهاجرات التي تعرضت للتشرد على يد السلطات الداعمة للتشريع.

من جانبهم، أشار المدافعون عن حقوق المهاجرين إلى أن بعض الذين حصلوا على الحق في الحماية الإنسانية قد خسروا الحق في الحصول على مكان للإقامة بموجب القانون الجديد. كما لفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه يتم نقل نحو 350 مهاجرًا خارج نركز الاستقبال على مدى خمسة أيام.