المجلس الدستوري الجزائري: 3 مارس المقبل آخر موعد للترشح لانتخابات الرئاسة

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأربعاء، أن يوم 3 مارس المقبل هو آخر موعد للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وقال المجلس، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إنه "بناء على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وطبقا للمادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يودع في ظرف (45) يوما على الأكثر التالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، وتطبيقا لهذين النصين، يعلن المجلس الدستوري أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 03 مارس 2019 في منتصف الليل".

وأوضح البيان أن إيداع ملف الترشح يتم من قبل المرشح لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل إيصال استلام مع تحديد موعد مسبق لإيداع ملف الترشح، مشيرا إلى أن ملف الترشح يجب ان يحتوي على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 139 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات، كما يجب على المترشح أن يقدم استمارات التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات وتودع لدى المجلس الدستوري.

يذكر أن المجلس الدستوري الجزائري تم إنشاؤه بموجب دستور 23 فبراير 1989 الذي ينص في مادته 153 على أنه "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور"، وبالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، فإن المجلس الدستوري وبموجب المادة 163 من الدستـور، "يسهـر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات".