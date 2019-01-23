«الزملوط» يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بالوادي الجديد

بدأت محافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، احتفالات عيد الشرطة السابع والستون، حيث قام اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، يرافقه اللواء محمد كمال سالم، مدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور، على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمقر معسكر قوات أمن الوادى الجديد، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية.

وفي إطار الاحتفالات تم افتتاح مبنى وحدة التراخيص الجديدة، ومبنى إعاشة للأفراد بإدارة المرور بالخارجة، بالإضافة لافتتاح كمين السادات الجديد، بعد تطويره بطريق الخارجة – باريس.

وأكد الزملوط أن وضع إكليل الزهور بالنصب التذكاري لشهداء الشرطة يأتى تخليدا لذكراهم، والتضحيات العظيمة التي قدموها من أجل استقرار الوطن وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.

وأضاف أن دماء شهداء الشرطة والجيش سالت من أجل دحر الإرهاب الأسود، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتعزيز قيم الولاء والإنتماء لمصرنا الغالية.

وفي السياق ذاته، تشهد المحافظة إجراءات أمنية مشددة على مستوى المراكز، في ظل الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وتزينت سيارات الشرطة بالإعلام الملونة احتفالا بعيد الشرطة.