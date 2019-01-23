المبعوث الأممي إلى اليمن يغادر صنعاء إلى السعودية

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، العاصمة صنعاء، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام عقد خلالها مباحثات مع جماعة أنصار الله الحوثية.

وقال مصدر في مطار صنعاء الدولي لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب.أ) إن جريفيث غادر صنعاء برفقه رئيس البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت.

وأضاف المصدر أن" جريفيث وكاميرت توجها إلى العاصمة السعودية الرياض، التي من المقرر أن يبحثان فيها تطورات الأزمة مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يقيم هناك".

وأوضح المصدر أن"مغادرة المبعوث الأممي وكاميرت، تمت دون إدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، من دون أن يعرف نتائج زيارة جريفيث وسبب مغادرة كاميرت".

وكان جريفيث قد وصل أول أمس الإثنين إلى صنعاء، وعقد لقاءات مع مسؤولين في جماعة الحوثي، تركزت حول ضرورة العمل من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم بين الأطراف اليمنية، خصوصا حول الوضع في الحديدة وتبادل الأسرى من طرفي الصراع.