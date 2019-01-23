البرق يقتل شخصين في نيبال وسط موجة من الطقس السيء

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صرحت مصادر أمنية في نيبال، اليوم الأربعاء، بأن فتاة ورجلا لقيا حتفهما جراء إصابتهما بصعقات برق في أقصى غرب البلاد.

وقال المسؤول الأمني المحلي دامبار باهادور إن رجلا لقي حتفه في منزله بينما توفيت الفتاة أثناء تلقيها العلاج في مستشفى محلي بمنطقة دادلدورا.

وأضاف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الضحيتين سقطا في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس في منطقة دادلدورا أقصى غرب البلاد، مشيرا إلى أن 4 آخرين أصيبوا أيضا بصعقات البرق.

وشهدت الكثير من مناطق نيبال، ومن بينها العاصمة كاتماندو والمنطقة الغربية، سقوطا للأمطار والثلوج يوم أمس.

وتعد صواعق البرق من الكوارث الطبيعية التي تتسبب في سقوط ضحايا في البلد الجبلي.