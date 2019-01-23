محافظ مطروح: خطة متكاملة لاستغلال طاقات الطلاب خلال إجازة نصف العام

أعلن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، أنه تم إعداد خطة متكاملة بالمحافظة بمشاركة مديريات الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم وكافة المديريات والجهات المعنية بالمحافظة، لملء فراغ الشباب والطلاب خلال إجازة نصف العام، وتكثيف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية خلال فترة أجازة نصف العام الدراسي.

وكشفت مديرية الثقافة بمحافظة مرسى مطروح بأنه تم إعداد برنامجا متكاملا من الحفلات والأنشطة الثقافية التي سوف يقوم بها قصر ثقافة مطروح، واستضافة عددا من الفرق الفنية من محافظات الجمهورية المختلفة خلال الإجازة، التي تبدأ الجمعة الموافق 25 يناير 2019 الساعة الثالثة عصرًا بحفل لفرقة مطروح للفنون الشعبية، واستضافة السبت الموافق 26 يناير 2019 الساعة السادسة مساءا بحفلا لفرقة أبو قير للموسيقي العربية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة عددا من المسابقات الرياضية للشباب بمختلف مراكز الشباب بمدن المحافظة، لإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة هواياتهم وتنمية مهاراتهم خلال الإجازة، وأعدت مكتبة مصر العامة برنامجا متكاملا يشمل عدد من الأنشطة الفنية والترفيهية والثقافية وفتح أبوابها أمام الشباب والطلاب خلال الإجازة، وأعلنت مديرية التربية والتعليم إقامة العديد من الندوات المتنوعة لتوعية الطلاب، وورش لكورال الموسيقي وورش الفنية وإقامة المعارض الفنية والمعسكرات الكشفية والرياضية.

بينما شدد اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، على ضرورة تفعيل كافة الأنشطة الثقافية لملء فراغ الشباب بأنشطة نافعة، لاستغلال أوقاتهم وطاقاتهم، بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع خلال الإجازة.