ضبط عامل بصيدلية لحيازته 50 علبة ترامادول في شرم الشيخ

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تمكنت مباحث جنوب سيناء من القبض على عامل بأحد صيدليات خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ؛ لترويجه للأقراص المخدرة، وتم ضبط 50 علبة ترامادول بحوزته.

تلقى اللواء أحمد أبو عقيل، مدير الأمن، إخطارا من اللواء مدحت السقا، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتمكن العقيد محسن الجندي، والرائد تركي عبد الحكيم، والمقدم محمد سامي، والنقيب محمد صبره، من ضبط أحد العاملين بأحد صيدليات خليج نعمة وبحوزته 50 علبة ترامادول.

وبمواجة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر المحضر بالواقعة قضية رقم 486 لسنة 2019، وتولت النيابة التحقيقات.