منتخب اليد يحلم بالدخول ضمن الـ 8 العظماء بالفوز على تونس اليوم

أحمد الأحمر: نسعى لنهاية مشرفة بالمونديال .. فتحي: مواجهة تونس ستكون رد اعتبار بعد فوزهم علينا في نهائي أمم أفريقيا الأخيرة .. رئيس الاتحاد الأفريقي: فخور بما يقدمه منتخب مصر بالبطولة

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة حاسمة أمام شقيقه التونسي في ختام الدور الرئيسي لبطولة العالم السادسة والعشرين بمواجهة الدنمارك في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات النرويج والدنمارك وتونس والسويد والمجر إضافة إلى المنتخب الوطني.

كان المنتخب قد تلقى الهزيمة الثانية له على التوالى فى الدور الرئيسى أمام الدنمارك بنتيجة 26 /20 بعد الخسارة من النرويج فى أولى لقاءات هذا الدور32 /28 .

وتقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسى، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التى صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائى، ثم يلتقى الفائزان فى المباراة النهائية.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الرئيسى بنقطة وحيدة من التعادل مع المجر فى الدور الأول ليبقى على هذه النقطة بالخسارة أمام النرويج و الدنمارك محتلا المركز الخامس فى المجموعة الثانية بالدور الرئيسى ويتبقى له مباراة أمام تونس.

أما منتخب الدنمارك فيحتل المركز الأول برصيد 8 نقاط فى ظل صعوده ب4 نقاط من الدور الأول و الحصول على مثلهم فى الدور الرئيسى بالفوز على المجر و مصر و يتبقى له لقاء أمام السويد

ويمتلك منتخب السويد 6 نقاط بالتأهل بـ ٤ نقاط من الدور الأول و الحصول على نقطتين فى الدور الرئيسى بالفوز على تونس.

اما منتخب النرويج فيمتلك 6 نقاط أيضا بالصعود بنقطتين من الدور الأول و الفوز على مصر و السويد فى الدور الرئيسى ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط و يتبقى له لقاء أمام المجر .

فيما يمتلك منتخب المجر 3 نقاط فى المركز الرابع بالصعود بنقطة من الدور الأول و الحصول على نقطتين حتى الآن فى الدور الرئيسى بالفوز على تونس و يتبقى له لقاء أمام النرويج .

بينما يتزيل منتخب تونس المجموعة فى المركز السادس بدون أي نقاط.

و تحدد الجولة الأخيرة موقف مصر بالنظر إلى نتائج باقى المجموعة .

ويحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز على تونس بفارق 6 أهداف على الأقل مع خسارة المجر فرق 6 للعب على السابع و الثامن وليصبح ضمن الثمانية العظماء بالمونديال.

من جانبه أكد أحمد الأحمر لاعب المنتخب الوطني أن الفريق قدم أداء قويا أمام الدنمارك، مشيرًا أن المباراة كانت صعبة خاصة في ظل تواجد جماهيري مكثف.

وأشار الأحمر أن هدف منتخب مصر هو تحقيق الفوز أمام المنتخب التونسي وبفارق 6 أهداف، مع آمالنا في خسارة المنتخب المجري أمام نظيره النرويجي لضمان احتلالنا المركز الرابع بمجموعتنا، وبالتالي سنلعب مع رابع المجموعة الأولى في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن بجدول ترتيب البطولة".

وتابع :"بينما في حالة فوزنا على تونس، وفوز المنتخب المجري على النرويج، سيصبح مركزنا هو العاشر، أما في حالة خسارتنا أمام نسور قرطاج سيتحدد مركزنا وفق فارق الأهداف مابين ال11 وال12".

وشدد :"سنسعى بقوة لنهاية منافسات البطولة في أفضل مركز ممكن، لتحقيق نهاية مشرفة بالمونديال".

فيما أكد عمرو فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد :"منتخب الدنمارك، هو المرشح الأول للفوز بلقب المونديال هذه النسخة، لذا كانت المباراة في غاية الصعوبة أمامه، كما أن المنتخب الدنماركي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، بحكم أن بلاده مستضيفة لمنافسات البطولة مع ألمانيا، الأمر الذي زاد من صعوبة المهمة على الفراعنة".

وتابع فتحي :"حققنا انجازًا جيدًا حتى الآن بالوصول ضمن ال12 منتخبًا الكبار، لأول مرة منذ 18 عامًا، ومباراتنا مع تونس أيضًا، ستكون بمثابة رد الاعتبار، عقب خسارتنا أمامهم لقب أمم أفريقيا الأخيرة في المباراة النهائية".

وعلى الصعيد ذاته أرسل منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد خطابا إلى الاتحاد المصري للعبة برئاسة هشام نصر يهنئه خلاله على المستوى الذي يقدمه المنتخب خلال بطولة العالم.

وجاء نص الخطاب الذي أرسله أريمو إلى نصر: "في إطار بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2019، تميز المنتخب المصري بطريقة رائعة من خلال أداء جيد جدا لكأس العالم القادمة، كما يسعدني أن أخاطبكم بشعور من الفخر والامتنان بتهانيَّ الحارة وتشجيعي للفريق متمنيا ومشجعا لهم بمزيد من العمل والالتزام والمثابرة للمستقبل".

وفي مباريات اليوم أيضًا وبالمجموعة الأولى يصطدم المنتخب البرازيلي بنظيره الأيسلندي في تمام الرابعة والنصف، فيما يلتقي منتخب فرنسا أمام كرواتيا في تمام السابعة مساءًا، وأخيرًا يواجه منتخب ألمانيا نظيره الإسباني في تمام التاسعة والنصف مساءًا.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب النرويج بالمجر في تمام السابعة مساءًا، ثم يصطدم منتخب الدنمارك بالسويد في تمام التاسعة والنصف مساءًأ.

وعن النتائج الأخيرة للمباريات تغلب المنتخب النرويجي على نظيره السويدي (30-27)، ليرفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثاني، متفوقا على السويد بالمواجهات المباشرة.

وفي مباراة أخرى، فاز المنتخب الإسباني على نظيره البرازيلي (36-24).