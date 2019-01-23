اتهام 4 أمريكيين بالتخطيط لهجوم على بلدة مسلمة صغيرة فى نيويورك

اعتقلت السلطات الأمريكية، أمس الثلاثاء، أربعة أشخاص بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم على بلدة مسلمة صغيرة في شمال ولاية نيويورك، حيث ضبطت معهم ثلاث قنابل محلية الصنع ونحو 20 بندقية.

وقال باتريك فيلان قائد شرطة جريس في نيويورك في مؤتمر صحفي إنه تم الكشف عن المؤامرة المزعومة بعدما أطلع طالب في مدرسة أوديسي أكاديمي في جريس زميلا له على صورة لطالب آخر وقال له "إنه يبدو كمُطلق النار القادم في المدرسة، أليس كذلك؟"، بحسب وكالة رويترز.

وتم إبلاغ أمن المدرسة بهذا الأمر، حيث قام مع الشرطة المحلية بالتحدث مع الطالب الذي كانت معه الصورة ومع الطالب الذي كان فيها.

وقادت التحقيقات الشرطة إلى عمليات بحث واعتقال أربعة أشخاص بينهم الطالب الذي كانت معه الصورة.

وخططت المجموعة لمهاجمة بلدة إسلامبرج، وهي جيب صغير في جبال كاتسكيل على بعد نحو 240 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك. وتأسست البلدة قبل أكثر من ثلاثة عقود على يد مجموعة من المسلمين السود.

ويواجه برايان كولانري (20 عاما) وأندرو كرايسل (18 عاما) وفينسنت فيترومايل (19 عاما) تهما تتعلق بالأسلحة وبالتآمر. ويواجه الطالب البالغ من العمر 16 عاما نفس التهم لكن لم يتم الكشف عن اسمه نظرا لصغر سنه.

وقال فيلان إنه تم العثور على ثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع في منزل الطالب.

واستقرت مجموعة من الأمريكيين الأفارقة بصورة أساسية في بلدة إسلامبرج هربا من الجريمة والازدحام في مدينة نيويورك.

ويصف السكان المحليون المجتمع بأنه سلمي وودود، لكن وسائل الإعلام اليمينية المتشددة التي تروج لنظرية المؤامرة مثل "إنفوورز" تزعم أنها معسكر تدريب للمتشددين الإسلاميين، وهي اتهامات لا أساس لها.

وقضت السلطات عام 2017 بالسجن 20 عاما على رجل من تينيسي يدعى روبرت دوجارت، بعد إدانته بتهمة التآمر لإحراق مسجد البلدة قبل عامين.

وفي عام 2015، هدد رجل من أريزونا يدعى جون ريتشيمر، هذا التجمع الإسلامي بمواجهة مسلحة.