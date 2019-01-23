تراجع صادرات اليابان للمرة الأولى في ثلاثة أشهر

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، أن صادراتها تراجعت بنسبة 8ر3% على أساس سنوي إلى 02ر7 تريليون ين (64 مليار دولار) في ديسمبر، وعاد ذلك بشكل أساسي إلى تراجع حاد في الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد.

ومثلت هذه القراءة أول انخفاض للتصدير في ثلاثة أشهر.

وفي سبتمبر، انخفضت صادرات اليابان لأول مرة خلال 22 شهرًا وسط كوارث طبيعية.

وارتفعت الشحنات الإجمالية الواردة إلى9ر1% لتصل إلى 08ر7 تريليون ين في ديسمبر، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 3ر55 مليار ين، وفقاً لما ذكرته وزارة المالية في تقرير أولي.

وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 7% إلى 4ر1 تريليون ين ، في أول تراجع منذ ثلاثة أشهر، كما تراجعت الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4ر6% إلى نحو 6ر1 تريليون ين، بحسب الوزارة.

وزادت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6ر1% إلى 4ر1 تريليون ين، في حين قفزت الواردات بنسبة 9ر23% إلى 8ر866 مليار ين، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 8ر567 مليار ين.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليابان بسبب فائضها التجاري المزمن مع بلاده.