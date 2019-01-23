مصادر: الاتحاد الأوروبي على استعداد لإنهاء مهمة صوفيا البحرية إذا لم تكن إيطاليا راغبة فيها

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قالت مصادر مقربة من المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية، فيديريكا موجيريني، اليوم الأربعاء، إنه يمكن إنهاء مهمة صوفيا البحرية في البحر المتوسط إذا سحبت إيطاليا دعمها لها.

وأضافت المصادر، "العملية صوفيا كانت ومازالت تمثل مثالا رائعا لسياسة الدفاع الأوروبية. فقد حاربت المهمة تهريب البشر في البحر المتوسط لدرجة وصلت لاستئصاله بالكامل، ودربت قوات خفر السواحل الليبي وأنقذت أرواحا".

وأوضحت المصادر "صوفيا جعلت أوروبا بأكملها مشاركة في البحر المتوسط، حيث كانت إيطاليا بمفردها في السابق. إذا لم تكن إيطاليا التي تقود المهمة وتستضيف مقرها لا تريد صوفيا، نحن على استعداد لإنهاء المهمة".

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قد أكد في وقت سابق لإذاعة" راي "معارضة بلاده لقواعد عمل صوفيا، التي تنص على نقل أي مهاجرين يتم إنقاذهم من البحر لإيطاليا وليس دولة أوروبية أخرى.

وقال سالفيني "إما أن يتم تغير القواعد أو تنتهى المهمة".