حماية المستهلك يحذر المواطنين من التخفيضات الوهمية في أوكازيون الشتاء

علق اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على بدء أوكازيون الشتاء ومزاعم وهمية التخفيضات، قائلًا إن الأوكازيون يحتاج منظومة متكاملة تتكون من وعي المشتري وأمانة التاجر.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الثلاثاء، أن هناك مجموعة من الضوابط يخضع لها الأوكازيون، أهمها الحصول على تصريح بذلك والإعلان عن سعر السلعة قبل وبعد الخصم.

وحذر المواطنين من الأوكازيونات الوهمية، بقوله: «نجد في الشوارع إعلانات بتخفيضات تصل إلى 70%، وحينما يتوجه المستهلك للمحل يجد هذا التخفيض يقع على سلعة واحدة دون غيرها من القطع».

وتابع أنه لابد أن تكون التخفيضات واضحة ودقيقة ولا تحمل تضليل للمستهلك، مشيرًا إلى وضع قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، نصوصًا واضحة لمواجهة الأوكازيونات الوهمية.