تستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يلعب حرس الحدود أمام الجونة في الثالثة عصرا على ملعب المكس بالإسكندرية، في اللقاء الذي يأمل فيه طارق العشري مدرب الفريق مواصلة نتائجه الجيدة بعد فوزه اخر مباراتين على الإنتاج الحربي والداخلية على الترتيب، ويحتل المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

على الجانب الآخر، يدخل الجونة بقيادة مديره الفني حماده صدقي، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على المصري الجولة الماضية بهدفين نظيفين، لكنه يأمل في مواصلة تحقيق الانتصارات من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

وفي مباراة أخرى، يحل إنبي ضيفا ثقيلا على سموحة في الخامسة والنصف على ستاد الإسكندرية.

ويمر سموحة بفترة من عدم الاستقرار خاصة بعد تغيير الجهاز الفني وتولي عادل عبد الرحمن القيادة الفني خلفا لطارق يحيى، بعد تعرضه للهزيمة أمام النجوم برباعية نظيفة، ومن قبلها الهزيمة أمام الأهلي.

ويأمل عادل عبد الرحمن بجهازه المعاون الجديد كليا، في انتشال الفريق من كبوته رغم وجوده في منتصف الجدول في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

في المقابل، حذر الجهاز الفني لفريق إنبى بقيادة علي ماهر، لاعبيه من صعوبة لقاء سموحة، وطلب ماهر من لاعبي الفريق البترولي التركيز خلال الفترة الحالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على الفريق السكندرى للابتعاد عن منطقة الخطر في ظل النتائج السيئة لإنبي خلال مبارياته في الدور الأول. ويحتل إنبى المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

وفي ختام لقاءات اليوم، يستضيف الإنتاج الحربي فريق الداخلية على ملعب السلام في الثامنة مساء.

ويحتل الداخلية المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، بينما يقع الإنتاج بالمركز السادس برصيد 27 نقطة.