نائب الرئيس السوداني يؤكد دعم الدولة لقضايا التنمية بولاية النيل الأزرق

أكد نائب الرئيس السوداني، عثمان محمد يوسف كبر، دعم الدولة لقضايا التنمية والخدمات بولاية النيل الأزرق.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الخاص بقضايا التنمية بولاية النيل الأزرق، اليوم الأربعاء، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بحضور والي الولاية خالد حسين وعدد من الوزراء وممثلي الجهات ذات الصلة.

وقال الوالي، في تصريح صحفي، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا التنمية وكذلك موازنة الولاية لعام 2019 وإنشاء طريق الدمازين - أكدي - بوط باعتباره طريقًا هامًا وحيويًا في مجال الإنتاج حيث يربط بين عاصمة الولاية والمنطقة الغربية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع لإنهاء هذا الطريق وغيره من الطرق.

ونوه بأنه تم بحث قضية الكهرباء بمحليتي الدمازين والروصيرص، إضافة إلى مناقشة موضوعات مياه الشرب والتعليم والصحة، مع مفوضية تخصيص الإيرادات.