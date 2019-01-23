خالد عكاشة: العلاقة بين الشعب والشرطة تحسنت بفضل الشهداء ومكافحة الإرهاب

أجاب العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، على سؤال «هل الثقة عادت بين المواطن والشرطة بعد 25 يناير 2011؟»، قائلًا إن الثقة عادت بين المواطن والشرطة بشكل كبير وصورة إيجابية للغاية من كلا الطرفين.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الثلاثاء، أن العلاقة بين الشرطة والشعب شهدت تحسنًا كبيرًا، متابعًا أن الفضل الأول في ذلك يعود للشهداء الأبطال من أبناء الشرطة وأسرهم والمصابين بجراح جسيمة، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن.

وتابع عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب: «الشعب المصري لديه درجة عالية من الحساسية والتلقي الذكي وبمجرد رؤيته هذا الجهاز الوطني يذود عن الوطن كما هي الكلمة معرفة من الناحية الوطنية والبذل الحقيقي، عادت الثقة إلى وضعها الطبيعي».

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، عن القضاء على خلية إرهابية إخوانية في محافظة القليوبية ومصرع 5 من عناصرها.