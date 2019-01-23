تحدث طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، عن مواجهة النادي الأهلي، في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها مساء الخميس المقبل، ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الـ11.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء: "نستعد للأهلي بقوة منذ يوم الإثنين، المباريات بالكامل مهمة وكل المواجهات صعبة، مع الاتفاق أن مباراة الاهلي لها طابع خاص".

وأضاف "نرغب في الاستمرار بالمربع الذهبي وأن ننهي بطولة الدوري في أحد مراكزه الأولى ولذلك فإن مباراة الأهلي مهمة بالنسبة لنا".

واستكمل طلعت تصريحاته "تأجيل المواجهة بين الأهلي والمقاصة لما بعد يناير والصفقات لا يؤثر في شيء، المباراة في أي وقت ستكون بنفس القوة والرغبة".