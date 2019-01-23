بومبيو: ندعم جهود إقامة حكومة انتقالية في فنزويلا

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعم بلاده لجهود البرلمان الفنزويلي لإقامة حكومة انتقالية وتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة، وذلك عقب إعلان زعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي خوان جواديو نفسه، رئيسا مؤقتا للبلاد، والإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو.

وكتب بومبيو، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تعترف الولايات المتحدة بقرار خوان جواديو تولي مهام الرئيس المؤقت بموجب المادة 233 من الدستور الفنزويلي، وندعم البرلمان الفنزويلي وجهوده لإقامة حكومة انتقالية وإعداد فنزويلا لانتخابات حرة ونزيهة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في وقت سابق - اعترافه رسميا بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا بدلا من رئيسها نيكولاس مادورو.