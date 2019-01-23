دراسة: اختفاء أكثر من نصف طيور الحقول في أوروبا



أظهرت دراسة ألمانية، أن أعداد طيور الحقول في دول الاتحاد الأوروبي تراجع أكثر من النصف خلال العقود الماضية.

وحسب الإحصاء الذي أعلن عنه المجلس الأوروبي لحصر أعداد الطيور اليوم الأربعاء في برلين فإن نحو 56% من جميع طيور الحقول في أوروبا مثل طائر قبرة الحقل و طائر الزقزاق الأخضر (ذو العرف) و عصفور الشجر، اختفت من الحقول الأوروبية في الفترة بين عام 1980 و 2016.

وتتطابق هذه البيانات تقريبا مع البيانات التي أعلنتها هيئة البيئة الألمانية بالنسبة لألمانيا، وهي البيانات التي تؤكد تراجع أنواع الطيور في المناطق الزراعية.

ويرجح اتحاد "نابو" الألماني لحماية الطبيعة اختفاء أكثر من 40% من طيور الحقل الألمانية منذ عام 1980.

وعزا الاتحاد الألماني لحماية البيئة هذا الاختفاء إلى الاستفادة المكثفة من المساحة الزراعية بدون توفير مساحات بديلة تنسحب إليها هذه الطيور هربا من التأثير البشري، بالإضافة إلى تقطيع أواصر المساحات الزراعية بالتجمعات البشرية وتبوير مساحات زراعية أخرى.