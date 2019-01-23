ضبط أسلحة نارية وهاربين من المؤبد وتنفيذ 315 حكما قضائيا في الجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط 5 قطع سلاح ناري و4 قضايا اتجار في المخدرات، وتنفيذ 315 حكما قضائيا متنوعا بالعياط.

وكان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لقوات الأمن، شن حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة العياط.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 5 قطع سلاح ناري عبارة عن "بندقية آلية، 2 طبنجة، 2 فرد خرطوش"

بحوزة 5 متهمين وضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات 480 جراما لمخدر الحشيش، 120 جراما لمخدر الاستروكس، 150 جراما لمخدر البانجو بحوزة 4 متهمين وضبط قطعتي سلاح أبيض وضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم.

وتم تنفيذ 315 حكما قضائيا بينهم 3 هاربين من مؤبد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.