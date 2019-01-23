مصرع طفلتين وإصابة 50 شخصا إثر إلقاء عبوة متفجرة في حفل زفاف بالسودان

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لقيت طفلتان مصرعهما وأصيب نحو 50 شخصا آخرين، بعضهم إصابته خطيرة، إثر انفجار جسم غريب ألقاه أحد الأشخاص في حفل زفاف بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال النّاطق الرّسمي باسم الشُّرطة السودانية، اللواء دكتور هاشم علي عبد الرحيم، في بيان اليوم الأربعاء، إن حادثاً مؤسفاً وقع بمحلية جبل أولياء بالخرطوم، حيث انفجر جسم غريب أدي لوفاة طفلتين وإصابة 50 آخرين بعضهم إصابته بليغة.

وأضاف أن قوات الشرطة هرعت إلي مكان الحادث فور إبلاغها وقامت بنقل المصابين لمستشفي إبراهيم مالك حيث تم حجزهم لتلقي العلاج.

وأكّد الناطق الرّسمي باسم قوات الشرطة، أن الحادث وقع بسبب إلقاء احد الأشخاص عبوة متفجرة أثناء حفل زواج بحي مايو جنوبي الخُرطوم.

وأوضح أن جهود البحث الجنائي أسفرت عن القبض علي المتهم وجاري التحري في الحادثة تحت إشراف النيابة.

وأشارت المعلومات الأوليّة التي تحصّلت عليها الشُّرْطة إلي أن أسباب الحادث اجتماعية شخصية نتيجة خلافات تتعلّق بالزيجة نفسها.