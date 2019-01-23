ارتفاع عدد الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية العام الماضي بنسبة 15%

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ارتفع عدد الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في عام 2018 بنسبة 15% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأرجعت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) ذلك إلى عودة السياح الصينيين الذين انخفض عددهم في عام 2017.

وذكرت الوكالة اليوم الأربعاء أن ما إجماليه 34ر15 مليون أجنبي زاروا كوريا الجنوبية العام الماضي، وفقا لهيئة السياحة الكورية التي كشفت عن ارتفاع عدد السياح الصينيين بنسبة 9ر14 % ليصل إلى 78ر4 مليون شخص.

وفي مارس 2017، حظرت الصين رحلات جماعية إلى كوريا الجنوبية رداً على نشر سول منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي، ورفع الحظر جزئيا في وقت لاحق.

وقالت الهيئة إن عدد الزائرين من اليابان ارتفع بصورة كبيرة بنسبة 6ر27 % ليصل إلى 94ر2 مليون شخص.

وزار 11ر1 مليون تايواني كوريا الجنوبية العام الماضي بزيادة 3ر7 % عن العام السابق.

وفي ديسمبر وحده، زار 32ر1 مليون أجنبي رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بزيادة 8ر16 % على أساس سنوي، وفقا للبيانات.

ومن جهة أخرى، وصل عدد السياح الكوريين الجنوبيين في الخارج إلى 69ر28 مليون سائح العام الماضي، بزيادة 3ر8 % عن عام 2017.