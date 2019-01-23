تعتزم شركة داماك العقارية الإماراتية استغلال تراجع الجنيه الاسترليني لاستثمار ما يصل إلى مليار جنيه استرالي (3ر1 مليار دولار) في سوق العقارات البريطانية.

وقال رئيس مجلس إدارة داماك، حسين سجواني، إن شركة التطوير العقاري ومقرها دبي، تتطلع إلى إبرام صفقات تتراوح قيمتها بين 500 مليون، ومليار جنيه استرليني، في وسط لندن.

وأوضح سجواني أنه حتى في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ينظم العلاقات بين الجانبين مستقبلا، وهو ما يتوقع محللون أن يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه، والأصول، فإنه سيبقي على خططه الاستثمارية هناك، مضيفا أن داماك تمتلك 6ر1 مليار دولار نقدا.

وتابع سجواني في مقابلة مع وكالة أنباء "بلومبرج" على هامش المنتدى الاقتصاي العالمي بمنتجع دافوس السويسري اليوم الأربعاء بالقول إنه "في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ستكون هناك فرص وسنتطلع لاستغلال هذا.. لندن ستظل لندن، ويجب أن تشتري مهما كان الوضع سيئا".

وتسعى داماك، التي تواجه سوقا عقارية صعبة في دبي، إلى خفض التكاليف وتسديد ديون بقيمة 500 مليون دولار بنهاية العام الحالي، وفقا لسجواني، الذي أضاف أن شركة التطوير العقاري تركز على عمليات الشراء الدولية نظرا لأن التعافي في دبي ربما لا يتحقق قبل نهاية عام 2020 .