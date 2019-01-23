مقتل وإصابة 3 من الشرطة العراقية بتفجير انتحاري غربي كركوك

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء/ مقتل اثنين من عناصرها وإصابة ثالث جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نقطه تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية بمدخل ناحية الرياض غربي مدينة كركوك/250كم شمالي بغداد/.

وقالت مصادر في قيادة شرطة كركوك، إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه اليوم في نقطة تفتيش لقوات الشرطة الاتحادية عند مدخل ناحية الرياض غربي مدينة كركوك، مما تسبب بمقتل اثنين من عناصر الشرطة وإصابة ثالث بجروح.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، غير أن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مازال يشن هجمات في العراق، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد.