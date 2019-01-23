إحالة مخالفات عملية إحلال وتجديد محطة مياه ملوي بالمنيا للنيابة العامة

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عددا من المخالفات المالية التي شابت عملية إحلال وتجديد محطة مياه ملوي، للنيابة العامة؛ للتحقيق في تلك المخالفات.

وتضمن تقرير الإحالة -الذي أعدته الأجهزة الرقابية، وتم عرضه على المحافظ- وجود مخالفات شابت عملية إحلال وتجديد محطة مياه ملوي، حيث أسفر فحص تلك العملية عن صرف 264 ألف جنيه بختامي العملية أزيد من القيمة التعاقدية، وذلك لقيام مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستحداث بعض البنود، وكذلك وجود فارق بين أسعار إحدى شركات التجارة والمقاولات، والتي تم الترسية عليها والعروض التي تم الحصول عليها من شركتين آخرتين لتنفيذ ذات الأعمال بلغ حوالي 4 ملايين و449670 جنيها فقط، وغيرها من المخالفات.

أكد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الدورية وكشف جميع المخالفات بكل القطاعات الخدمية لتحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل فاسد أو مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.