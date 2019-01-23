نائبة تطالب البنك المركزي بتعميم ماكينات الصراف الآلي الناطقة لخدمة المكفوفين

تقدمت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائبة مي البطران، بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بشأن تعميم ماكينات الصراف الآلي "ATM" الناطقة بكافة محافظات الجمهورية عن طريق كل البنوك و خاصة الوطنية مثل البنك الأهلي و بنك مصر.

ولفتت إلى أن هذه الماكينات تخدم العملاء من ضعاف البصر والمكفوفين، حيث تمكّنهم من أداء معاملاتهم المصرفية اليومية بكل سهولة و يسر و أمان و حرية شخصية خاصة ان التكنولوجيا الحديثة موجودة و قد تم تعميمها في ماكينات بنك إسكندرية سان باولو.

وقالت في بيان صحفي "من الضروري إلزام كافة البنوك بتطويع التطورات التكنولوجية وتطبيقها وتوفيرها لخدمة عملائها من ضعاف البصر والمكفوفين، وتمكينهم من إدارة احتياجاتهم المالية اليومية وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تتيح لهم إجراء معاملاتهم البنكية مساواة بأي عميل آخر علما بأن الإعاقة البصرية تفوق ٢ مليون مواطن مصري، مطالبًة من البريد المصري بتفعيل هذه الماكينات على مستوى فروع الجمهورية لتوفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات وكبار السن".

وأضافت أن البنوك في الدول الأوروبية والولايات المتحدة توفر ماكينات الصراف الآلي الناطقة بالغات المختلفة لتوفير الراحة والأمان للعميل الكفيف، وتقدم لهم كشوف الحساب المطبوعة بطريقة برايل أو بصيغة صوتية لسماعها، مؤكدةً أن الهدف من هذه المكينات إتاحة الخدمات المصرفية ومعلومات الحساب بسهولة تلائم جميع العملاء المعاقين مهما تكن درجة إعاقتهم.