الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ التدابير ردا على واشنطن في سوق الطاقة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أن موسكو ستقوم بحماية نفسها من "اللعب دون قواعد" الذي تقوم به واشنطن في سوق الطاقة، بأن تزيد الحمائية في سياستها.

وقال بانكين - في تصريح نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، اليوم /الأربعاء - "نرى اليوم لعبة من دون قواعد، طفرة معلنة وغير معلنة في نفس الوقت من قبل الولايات المتحدة بزيادة في الحمائية" مشيرا إلى أنه لم يتم الإعلان عنها بشكل واضح، ولكن يجري التقيد بها.

وأضاف : " أنه يجب حماية النفس، وإنشاء ظروف أكثر ملائمة لشركاتنا ومشغلينا واستخدام طرق مختلفة قريبة من المعلنة".

يذكر أن العلاقات الروسية الأميركية تمر حاليا بأسوأ حالاتها منذ انتهاء الحرب الباردة بين الدولتين، ويتبادل الجانبان اتهامات في كثير من قضايا الأجندة الدولية، مروراً بأوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب الاتهامات المتبادلة بخرق الاتفاقيات وخاصة في موضوع معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

يشار إلى أن (الحِمائية) هي سياسة اقتصادية لتقييد التجارة بين الدول، من خلال عدة طرق، مثل رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وتحديد كمياتها، والحصص التقييدية، ومجموعة متنوعة من غيرها من الأنظمة الحكومية المقيدة التي تهدف إلى تثبيط الواردات، ومنع الاجانب من الاستيلاء على الأسواق المحلية والشركات هذه السياسة هو تحالف وثيق مع المناهضة للعولمة، ويتناقض مع حرية التجارة، حيث الحواجز أمام التجارة والحكومة إلى أدنى حد.