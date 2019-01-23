كتاب جديد: ترامب عرض ميزانية مفتوحة لناسا لترسل البشر إلى المريخ

كشف كتاب أمريكى جديد يحمل عنوان "فريق الأفاعي" عن رغبة يائسة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال البشر إلى المريخ، مهما تكلف ذلك من أموال طائلة.

وقال مؤلف الكتاب كليف سميث المساعد السابق في البيت الأبيض، أن ترامب عرض خلال عام 2017، توفير تمويل مفتوح لوكالة الفضاء "ناسا" من أجل تنظيم رحلات بشرية إلى المريخ، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخبارى الأمريكى.

وأوضح الكتاب أنه قبل مكالمة هاتفية مع رائدة الفضاء الأمريكية، بيجي واتسون، خلال أبريل عام 2017، ضغط ترامب على روبرت لايتفوت، مدير وكالة ناسا آنذاك، بشأن خطط ناسا لإرسال رحلات بشرية إلى المريخ.

وخلال محادثته مع لايتفوت، تسائل ترامب: "هل توجد أي طريقة يمكن بها إرسال رحلات بشرية للمريخ بحلول نهاية ولايتي الأولى"، فأوضح له مدير الوكالة أن ناسا تعتزم إرسال مثل تلك الرحلات بحلول ثلاثينيات القرن الحالي، مشيرا إلى وجود تحديات لوجيستية في حال سعوا إلى إرسالها قبل الموعد المحدد.

ورد الرئيس الأمريكي قائلا: "وماذا إذا حصلت على كل ما تحتاج إليه من مال على الاطلاق، وماذا إذا رفعنا سقف ميزانية ناسا إلى ما لا حدود، ولكن لتركز فقط على إرسال الرحلات البشرية إلى المريخ بدلا من الأشياء الأخرى التي تفعلونها الآن... هل يمكن أن يفلح الأمر حينها؟".

في المقابل، قال لايتفوت: "لا اعتقد أن ذلك ممكنا"، الأمر الذي جعل ترامب "يشعر بخيبة أمل ظاهرة"، على حد تعبير سميث.

وكان الرئيس الأمريكي تطرق إلى المسألة خلال مكالمته مع واتسن، قائلا: "أرغب في أن يحدث ذلك، في أسوأ تقدير، خلال ولايتي الثانية".