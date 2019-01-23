وزير الداخلية الإيطالي يصف ماكرون بأنه «فظيع»

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وصف ماتيو سالفيني، وزير الداخلية، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "رئيس فظيع" وسط توتر متصاعد بين روما وباريس بشأن الهجرة.

واتهم سالفيني الذي يتزعم حزب "ليجا" اليميني المتطرف، الرئيس الفرنسي بأنه "يتحدث كثيرًا ولكن دون تحقيق الكثير"، وذلك في مقطع فيديو عبر البث المباشر على فيسبوك.

وقال سالفيني: "إنه (ماكرون) يعطي دروسا في الكرم لكنه يرفض (استقبال) آلاف المهاجرين على الحدود الإيطالية".

وأعرب المسؤول الإيطالي عن أمله في أن "يتخلص الفرنسيون من رئيس فظيع" لدى ذهابهم إلى صناديق الاقتراع في 26 مايو للتصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأضاف: "سيتمكن الشعب الفرنسي، الذي يمثله بشكل سيء شخص مثل ماكرون، من استعادة مستقبله وكبريائه".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي حاول في وقت سابق أمس الثلاثاء التأكيد على أن مسألة الهجرة لم تهدد "الصداقة التاريخية" بين الجارتين.

وقال كونتي في بيان: "هذه العلاقة لا تزال قوية وثابتة رغم أي خلاف سياسي".