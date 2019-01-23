بومبيو يدعو مادورو للتنحي لصالح زعيم المعارضة ويدعو الجيش لدعم الديمقراطية

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دعا وزير الخارجية مايك بومبيو، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى التنحي لصالح زعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي خوان جواديو الذي أعلن نفسه اليوم الأربعاء رئيسا مؤقتا للبلاد، واصفا إياه بالزعيم الشرعي الذي يعكس إرادة الشعب الفنزويلي، داعيا الجيش الفنزويلي لدعم الديمقراطية.

وقال بومبيو، في بيان بثه موقع وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت، إن الشعب الفنزويلي عانى بما يكفي من ديكتاتورية نيكولاس مادورو الكارثية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم الرئيس جايدو فيما يؤسس لحكومة انتقالية ويقود فنزويلا في إعدادها لانتخابات حرة نزيهة"، داعيا الشعب إلى أن يدعم هذه العملية الديمقراطية سلميا.

وتابع "سنعمل عن كثب مع المجلس الوطني المنتخب شرعيا لتسهيل عملية انتقال فنزويلا عائدة إلى الديمقراطية وسيادة القانون"، وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة الإنسانية لشعب فنزويلا حالما تسمح الظروف.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بالاشتراك مع المجتمع الدولي متضمنا منظمة الدول الأمريكية ومجموعة ليما والاتحاد الأوروبي تدعم الشعب الفنزويلي في سعيه لاستعادة الديمقراطية.

وأضاف "نكرر دعوتنا للجيش الفنزويلي وقوات الأمن لدعم الديمقراطية وحماية جميع المواطنين الفنزوليين".