وزيرة التضامن لـ«الشروق»: نُعيد دراسة ميزانية «حياة كريمة»

والى: اختيار قرى من شمال سيناء والمحافظات الحدودية لضمها إلى المبادرة



قالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، إن الوزارة تعيد دراسة ميزانية مبادرة «حياة كريمة» للاسر الأشد فقرا فى 277 قرية فى 15 محافظة، موضحة أن الجمعيات الأهلية تحصر احتياجات الأسر فى القرى لزيادة ميزانية المبادرة.

وأضافت والى، فى تصريح لـ«الشروق»، أنه تم اختيار قرى فى محافظات شمال سيناء والمحافظات الحدودية لضمها إلى المبادرة، مشيرة إلى أنه تم تقسيم الجمعيات الأهلية إلى مجموعات بحسب خبرة كل جمعية، موضحة أن هناك جمعيات لديها خبرة فى الخدمات الصحية مثل جمعية مصطفى محمود والهلال الأحمر، «وسيكون دورها تجهيز قوافل طبية وتوزيع أدوية للأمراض المزمنة وتدخلات علاجية وجراحية على مستوى القرية».

وأوضحت وزيرة التضامن، أن هناك جمعيات مثل الأورمان، ومصر الخير لديها خبرة فى تسقيف المنازل الريفية وتوصيل المياه مع مشاركة شباب القرية لخلق فرصه عمل فى القرية.

ولفتت والى، إلى أن هناك جمعيات ستعمل على تدريب وتشغيل الشباب فى القرية لتوفير فرص عمل «لأن اللى مش هيشتغل مش هنقدم له خدمات ولكن فى محافظات مفيهاش مثل قرية الحرادنة فى بطن جبل سوهاج بيكون مفيهاش شغل غير شهرين طول السنة».

وكانت «والى» قد أعلنت فى وقت سابق، أن ميزانية المبادرة وصلت إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه منها 80% من موازنة الدولة و20% من الجمعيات الأهلية.

وفى سياق آخر، تتابع وزيرة التضامن الاجتماعى فرق العمل التى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى وتجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثا عن هؤلاء المواطنين.

وبلغ إجمالى الحالات التى تم التعامل معها على مدى الأيام السابقة وحتى مساء أمس الثلاثاء 1115 حالة مشرد وأطفال بلا مأوى، فضلا عن أنه تم التعامل يوم الثلاثاء مع 206 حالات تشرد و81 طفلا بلا مأوى بإجمالى 287 حالة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التى تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 85 حالة منها 51 حالة تشرد و34 حالة طفل بلا مأوى يليها محافظة الغربية فى عدد الحالات التى تم التعامل معها بإجمالى 29 حالة منها 24 حالة تشرد و5 حالات أطفال بلا مأوى ومحافظة القليوبية أيضا بإجمالى 29 حالة تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 17 حالة تشرد و12 طفلا بلا ماؤى يليها محافظة أسيوط بإجمالى الحالات التى تم التعامل معها امس 23 حالة منها 12حالة تشرد و11 حالة أطفال بلا مأوى.