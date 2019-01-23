انطلاق مبادرة «أنت شريك في نظافة شارعك» ببني سويف

دشنت محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، مبادرة تحت شعار (أنت شريك في نظافة شارعك) ، والتي تهدف إلى تحسين مستوى النظافة بالمحافظة.

وقال المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، في بيان، أن تلك المبادرة يشارك فيها منظمات المجتمع المدني والجهات التنفيذية المعنية مثل الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والبيئة والوحدات المحلية السبعة.

وأوضح أنه تم استلام 100 وحدة تجميع قمامة (صناديق)، تضم الواحدة منها 3 حاويات لفصل القمامة، ضمن الإجراءات العملية التي تنفذها المحافظة للتشجيع على فصل القمامة من المنبع ، مشيراً إلى أنه جار توزيع تلك الحاويات على الشوارع والميادين الرئيسية.

ومن جانبه ...قال اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، أن تلك الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تحت رعاية وإشراف مباشر من المحافظ ، لتحسين مستوى النظافة في مختلف مدن وميادين المحافظة .