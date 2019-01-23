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نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى رحيل الرئيس الفنزويلي

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 23 يناير 2019 - 6:04 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 يناير 2019 - 6:04 ص

دعا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إلى رحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ملقيا بدعم الولايات المتحدة خلف الاحتجاجات القادمة المناهضة للحكومة، وذلك في مقال رأي نشر أمس الثلاثاء.

وكتب بنس في صحيفة وول ستريت جورنال: "الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان بقوة مع الشعب الفنزويلي في سعيه لاستعادة الحرية من الديكتاتور نيكولاس مادورو".

واتهم بنس مادورو بـ"تسريع وتيرة تحول (بلاده) من أحد أغنى بلدان النصف الغربي من الكرة الأرضية إلى واحدة من أفقر الدول وأكثرها استبدادا".

ووصف حكومة مادورو بأنها "غير شرعية" ، وأعاد التأكيد على دعم الولايات المتحدة للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.

وكتب قائلا: "من أجل مصالحنا الحيوية ومن أجل الشعب الفنزويلي لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما تتداعى فنزويلا".

وأضاف: "ستسوء أزمة فنزويلا حتى استعادة الديمقراطية"، قائلا إن "مادورو يجب أن يرحل".


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