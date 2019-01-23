الخارجية اليابانية: بوتين وآبي يؤكدان التزامهما بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية تاكيسي اوسوجا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أكدا في محادثات، أمس الثلاثاء، أن موسكو وطوكيو ستعملان معا بشكل وثيق من اجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقال أوسوجا للصحفيين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إنه "جرى تبادل وجهات النظر بما يخص الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وأكدا على أنهما سيعملان بشكل وثيق نحو الهدف المشترك لروسيا واليابان - وهو نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية".

يذكر أن موسكو استضافت، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، تناول القضايا المتعلقة بإبرام معاهدة سلام بين موسكو وطوكيو، وغيرها من القضايا المدرجة على الأجندة الثنائية والدولية.