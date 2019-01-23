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بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار الطريق الدائري في الهرم


نشر فى : الأربعاء 23 يناير 2019 - 3:55 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 يناير 2019 - 3:55 ص

وقع منذ قليل انفجارًا على الطريق الدائري بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وتنشر «الشروق» لقطات الفيديو الأولى للانفجار.

وقال مصدر أمني رفيع المستوي بمديرية أمن الجيزة، إن صوت الانفجار الذي سُمع منذ قليل، في منطقة الهرم، نتج عن وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية.

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الشروق»، أن غرف عمليات الحماية المدنية والمرور، تلقت بلاغًا يفيد بتصادم سيارة ودراجة نارية أسفر عن انفجار «تانك» البنزين الخاص بالسيارة، ما تسبب في مصرع شخصين، وإصابة آخرين على الطريق الدائري.

وأشار المصدر إلى أنه جار فحص البلاغ، والانتقال لموقع الحادث؛ لتسيير حركة المرور، ونقل المصابين إلى المستشفى.


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