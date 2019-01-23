منى محرز: ملف الخيول سيجد اهتمام كبير خلال 2019

كشفت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة، عن اهتمام الوزارة بالخيول المصرية العربية الأصيلة، بدعم قدرات المنتجين والعاملين بالمنظومة.

وأضافت محرز، في تصريحات صحفية، اليوم، بأنها ستعقد دورة لتقيم الخيول وكيفية انتقائها لعروض الجمال، وأخرى لاعتماد حكام محليين بمحطة الزهراء.

وأوضحت محرز، أن الحكم الدولي روؤف عباس، سيقوم خلال نهاية شهر يناير بتدريس دورة بمحطة الزهراء للسادة مربي الخيول عن كيفية تقيم الخيول وانتقائها لعروض الجمال، ودورة أخرى لاعتماد حكام محليين.

وأشارت إلى أن الدورة مدتها 4 أيام، تبدأ من 28 يناير وحتي 31 من الشهر ذاته، وأنها متاحة لمربي ومحبي الحصان المصري، كما أن الدورة بالمجان، وتمنح لعدد 25 شخص فقط ، وأن القبول بأسبقية التقدم.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، بعمل برامج تدريبية للأطباء البيطرين بالمحطة، لرفع قدراتهم للقيام بمهامهم للحفاظ علي صحة الخيول.