وزير النقل الألماني: شكوك أطباء الرئتين في المخاطر التي يسببها الغبار مهمة



اعتبر وزير النقل والمواصلات الألماني، أندرياس شوير، تشكك بعض أطباء الرئة في الأدلة التي تبرهن على تسبب الغبار و أكسيد النتروجين في مخاطر أكبر على صحة الإنسان، أمرا مبررا.

وقال شوير في تصريح لمجموعة فونكه الإعلامية نشر اليوم الأربعاء، إن التقديرات العلمية هي التي تلعب الدور الأهم في حظر سير السيارات التي تتسبب في العوادم الضارة بالصحة أو تقييد هذا السير، مضيفا أن "مبادرة الأطباء الـ 107 المتخصصين هي خطوة مهمة و واجبة، وتساعد في جعل النقاش بشأن حظر سيارات الديزل موضوعيا وقائما على حقائق".

يشار إلى أن عددا من أخصائي أمراض الرئة شككوا في بيان مشترك لهم اليوم الأربعاء في الفوائد الصحية للحد الأقصى المسموح به حاليا في ألمانيا من الأتربة وأكسيد النتروجين.

وقال الأطباء إنهم لا يرون في الوقت الحالي تفسيرا علميا يمكن أن يبرر هذه الحدود القصوى.

وطالب الأطباء في بيانهم بإعادة النظر في الحدود القصوى المعمول بها حاليا عند حظر سير سيارات الديزل القديمة نسبيا في مناطق بعينها داخل المدن الكبيرة في ألمانيا.

وأفاد الأطباء، بأن الكثير من الدراسات التي تحذر من مخاطر تلوث الهواء تعاني من جوانب قصور بالغة.

كما ذهب الأخصائيون في بيانهم إلى أن البيانات التي استند إليها مؤيدو الحظر في الماضي قد حللت بشكل أحادي.