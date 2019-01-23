تمكنت قوات الحماية المدنية بالجبزة، من السيطرة علي حريق وقع منذ قليل؛ إثر تصادم سيارة بدراجة نارية بالقرب من الطريق الدائري بالمنيب.



وحصلت «الشروق» علي فيديو أثناء اشتعال النيران بالسيارة وتسبب الانفجار في تصاعد السنة اللهب وتوقف حركة المرور.







وكان مصدر أمني رفيع المستوي بمديرية أمن الجيزة، قال إن صوت الانفجار الذي سُمع منذ قليل، في منطقة الهرم، ناتج عن حادث تصادم سيارة ودراجة نارية.



وأكد المصدر أن غرف عمليات الحماية المدنية والمرور، تلقت بلاغًا يفيد بتصادم سيارة ودراجة نارية اسفر عن انفجار تانك البنزين الخاص بالسيارة مما تسبب في مصرع شخصين واصابة اخرين علي الطريق الدائري.



وأشار المصدر إلى أنه جار فحص البلاغ، والانتقال لموقع الحادث لتسيير حركة المرور ونقل المصابين الي المستشفي.