وزير الآثار يستقبل مدير مؤسسة الآغاخان لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، لويس موريال مدير مؤسسة الأغاخان للخدمات الثقافية بمقر مكتبه بوزارة الآثار بالزمالك لمناقشة سبل التعاون المشترك لتطوير المناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية. حضر اللقاء مصطفي أمين مساعد وزير الآثار للشؤن الفنيه، وشريف عريان الرئيس التنفيذي لشركة آغاخان للخدمات الثقافية – مصر.

وقال أمين، إن اللقاء تناول أخر أعمال شركة اغاخان في الآثار المصرية والخاصة بترميم مسجد الطنبغا المارداني بالدرب الأحمر.

وأشار إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من المشروعات والدعم من المؤسسه لتطوير وترميم القاهرة التاريخية، وقد رحب العناني بتلك المبادرة لما لها من أهمية لصالح الآثار الاسلاميه في مصر.

كما أوضح أمين، شكر وامتنان موريال لأستضافة معرض الآثار الاسلامية في تورونتو لما كان له من صدي وتأثير في المجال العمل الثقافي.

وتابع أن مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني يأتي ضمن مشروع تنمية آثار منطقة الدرب الأحمر وباب الوزير وترميم مجموعة من المباني الأثرية بالمنطقة بالتعاون بين وزارة الآثار ومؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر.

أما عن أعمال الترميم للمرحلة الأولي من مسجد الطنبغا المارداني (إيوان القبلة ) تشمل عمل الدراسات الإنشائية والمعمارية الخاصة بالمسجد، والتوثيق المعماري والفتوغرافي للجامع وخاصة الايوان الشرقي، وعمل ترميم كامل لايوان القبلة؛ يضم القبة الداخلية أعلي الايوان والأعمدة الرخامية والحوائط والأسقف الخشبية والحجاب الخشبي للايوان ودكة المبلغ، وايضاً ترميم القبة الرئيسية من الخارج، وترميم الواجهة الخارجية والمدخل الشرقي الرئيسي للجامع والمأذنه.