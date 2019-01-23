الرئيس الصومالى يؤكد تقدير بلاده حكومة وشعباً للدعم الذى تقدمه مصر

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أكد رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله فرماجو على تقدير بلاده حكومة وشعباً لما قدمته مصر لدعم الصومال، مشيرا إلى ارتباط الشعب الصومالي بمصر لدورها الثقافي والسياسي والتعليمي.

جاء ذلك خلال تقديم السفير محمد نصر سفير مصر الجديد في الصومال أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، حيث نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره الصومالي.

وأعرب الرئيس الصومالى عن تطلعه لتكثيف التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة خاصةً في قطاعات التعليم والأمن والصحة وجذب الاستثمارات، فضلاً عن التنسيق فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وطلب الرئيس فرماجو نقل تحياته وعظيم تقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري على مواقفه الداعمة للصومال حتى خلال فترة عدم الاستقرار السياسي والحرب الأهلية.

ومن ناحيته.. اكد السفير محمد نصر اهتمام مصر بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات في ظل العلاقات التاريخية بينهما.

وأشار السفير الى حرص مصر على مساعدة الأشقاء في الصومال، واستغلال الإمكانات السياسية والبشرية والاقتصادية لمصر لتعزيز القدرات الصومالية، ودعم عملية بناء المؤسسات الوطنية، بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات لتتناسب مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

وأشار سفير مصر في مقديشيو إلى توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الدعم المصري للدول الشقيقة سواء العربية أو الأفريقية، فضلا عن استغلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام 2019 لتطوير وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.