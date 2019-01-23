روسيا تنفي انتهاك صاروخها «اسكندر - إم» للمعاهدة النووية مع أمريكا

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نفى الجيش الروسي، أن صاروخه "اسكندر-إم 9 إم729" ينتهك معاهدة ثنائية مع الولايات المتحدة بشأن الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وقال قائد القوات الصاروخية الروسية، الليفتنانت جنرال ميخائيل ماتفيفسكي، في تقديم للصاروخ في موسكو، إن الصاروخ يتم تزويده بالوقود فقط وفقا لشروط المصنع لتوفير أقصى مسافة لرحلته في إطار المدى المسموح.

وهددت الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى وسط اتهامات بأن الترسانة الروسية تنتهك الاتفاق.

وقال ماتفيفسكي في تعليقات نقلتها وكالة "تاس" الرسمية للأنباء :"لقد التزمت روسيا وتواصل الالتزام الصارم ببنود المعاهدة ، ولا تسمح بأي انتهاكات".

وأفاد التقرير أيضا أن الصاروخ يستهلك كمية الوقود نفسها التي كان يستهلكها الصاروخ السابق له "ألكسندر-إم 9 إم728" ،وهو ما لا يستحق مثل هذه الاتهامات من جانب الولايات المتحدة.