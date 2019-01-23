روسيا: هولندا ترفض الكشف عن مواد قضية تحطم الطائرة الماليزية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن السلطات الهولندية رفضت مطالب موسكو بالكشف عن مواد قضية تحطم طائرة (البوينج) التابعة للخطوط الجوية الماليزية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم، الإخبارية اليوم الأربعاء: "في حين يطالب الجانب الروسي بالرد على استفساراته، التي قدمتها بالكامل للمحققين، ترفض السلطات الهولندية رفضا قاطعا الكشف عن أسرارها"، مضيفة أن صحفيين هولنديين حاولوا إجبار سلطاتهم على تزويد الجمهور والمحققين بنسخ من اجتماعات مجلس الوزراء المكرسة لتحطم الطائرة (MH17) الماليزية، لكن حكومة هولندا لم تكن ترغب في القيام بذلك طواعية.

يذكر أن نائب المدعي العام الروسي نيكولاي فينيتشنكو، قد صرح - في وقت سابق - بأنه على الرغم من رفض ضم روسيا إلى فريق التحقيق المشترك في قضية تحطم الطائرة الماليزية، إلا أن موسكو "لا تزال تتعاون مع هولندا من خلال مكتب المدعي العام الوطني وقدمت جميع المعلومات المتاحة عن كارثة الطائرة الماليزية التي تحطمت في أوكرانيا صيف عام 2014".