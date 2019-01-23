تقارير إنجليزية تكشف أسباب إغلاق صلاح لحسابته عبر مواقع التواصل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أسباب إغلاق محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي، حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، بعد كتابته لتغريدة غامضة.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن سبب إغلاق صلاح لحساباته يرجع لوجود خلاف جديد مع الاتحاد المصري لكرة القدم، حول حقوق الصورة بسبب اختلاف الرعاة بين الاتحاد وصلاح.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى استفسارات من جانب جماهير الريدز عن سبب حذف صلاح لحسابه، وهي الأسئلة التي حملت تساؤلات عن إمكانية وجود تطورات بشأن الأزمة السابقة بينه وبين اتحاد الكرة، موضحا أن الحملات الإعلانية، كانت بين أسباب الأزمة السابقة.

وأكدت على أن جماهير ليفربول ترى أن الاحتمال الأكبر لتصرف صلاح هو أنه لا يستطيع التواصل بشكل جيد مع مسؤولي اتحاد الكرة.

كما ذكر موقع "ليفربول إيكو"، هو الأخر نفس السبب، مشيرًا في تقريره أن حذف صلاح حسابه على تويتر بعد تغريدة مبهمة، يلمح لإمكانية وجود خلاف جديد مع اتحاد الكرة.

وكان صلاح نشر قبل ساعات تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل «تويتر»، تضمنت : «أمنياتي 2019.. حان وقت التواصل الحقيقي»، وهو ما أحدث حالة من الجدل، قبل أن يغلق جميع حساباته.