مقتل 6 أشخاص جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا

أعلن مسؤول في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، عن أن 6 أشخاص لقوا حتفهم ولا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين جراء انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة في منطقة جوا بإقليم سولاويزي الجنوبي.

وأفاد رئيس المنطقة، عدنان بوريشتا إحسان، بأن الانهيارات الأرضية والفيضانات جاءت بعد يومين من الأمطار الغزيرة التي تسببت في ارتفاع مستويات المياه في أحد السدود.

وقال إن شخصين أصيبا بجروح ونزح أكثر من 2100 شخص أيضا.

وصرح إحسان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف، بأن "الطقس القاسي خلال اليومين الماضيين تسبب في إحداث خراب في عدة مناطق فرعية".

يشار إلى أن الانهيارات الأرضية والفيضانات هي أمر شائع في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.