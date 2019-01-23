وزير يمني: ميليشيات الحوثي عرقلت المسار السياسي في البلاد

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، اليوم الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، خرجت عن إجماع اليمنيين على مخرجات الحوار الوطني، مما أدى إلى عرقلة المسار السياسي في البلاد.

وقال عسكر، في كلمة ألقاها في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن الحوار الوطني تمكن في يناير 2014 من التوصل إلى نتائج مهمة طبقا لتطلعات الشعب اليمني، إذ تضمن مسودة دستور جديد لدولة فدرالية، مشيرا إلى أن الشعب اليمني كان يرغب في المشاركة في الاستفتاء على نتائج مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه عمليا كل قطاعات الشعب.

وأشار عسكر إلى أنه في النصف الثاني من عام 2014 اتخذت الأوضاع في اليمن منحنى خطيرا، إذ رفضت ميليشيا الحوثي ما اتفق عليه اليمنيون جميعا في مؤتمر الحوار الوطني، بمن فيهم الحوثيون أنفسهم، وفق الوزير محمد عسكر.. مضيفا "هذه الجماعة المسلحة عرقلت المسار السياسي في اليمن، مما أدى إلى وقوع الانقلاب على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014".