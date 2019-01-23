آي بي إم تسجل زيادة بنسبة 12% في إيرادات تكنولوجيا التخزين السحابي

سجلت شركة "آي بي إم" الأمريكية ارتفاعا في إيراداتها القائمة على تكنولوجيا التخزين السحابي بنسبة 12% خلال العام الماضي.

وبلغت الإيرادات 2ر19 مليار دولار في 2018، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

في المقابل، انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 3 % في الربع الأخير إلى 8ر21 دولار في أسوأ انخفاض منذ الربع الثاني من عام 2017.

وكانت "آي بي إم" تروج لأعمالها السحابية منذ عدة أعوام، حيث تسعى الشركة إلى تحويل مصدر الدخل الأساسي الذي يأتي من المعدات إلى الاستثمار في تكنولوجيا جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وبرمجيات الحماية.