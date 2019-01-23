إطلاق سراح المغني كريس براون بعد القبض عليه في باريس بدعوى الاغتصاب

قال مسؤولون قضائيون، إنه تم إطلاق سراح المغني الأمريكي الشهير، كريس براون، في باريس، بعد إلقاء القبض عليه للاشتباه في تورطه في واقعة اغتصاب.

وذكرت محطة "فرانس إنفو" أن المغني وكاتب الأغاني ، الذي قال مسؤولون إنه متهم أيضا في جرائم مخدرات، قد ألقي القبض عليه يوم الاثنين.

يشار إلى أن مدة الاحتجاز لدى الشرطة في فرنسا تقتصر على 24 ساعة، ولكن من الممكن تمديدها إلى 48 ساعة في ظروف معينة.

وفي الحالات القصوى، قد تحتجز الشرطة المشتبه به لمدة تصل إلى 96 ساعة.

يذكر أن براون (29 عاما) نجم موسيقى الآر. أند. بي والهيب هوب، كان قد أدين في عام 2009، بضرب صديقته آنذاك، المغنية الشهيرة ريانا (30 عاما).

وتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى في عام 2016، عندما اتهمته امرأة بتصويب بندقية على رأسها.