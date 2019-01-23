يناقش الروائي والمفكر الدكتور يوسف زيدان، رواية "فردقان"، أحدث مؤلفاته الأدبية الصادرة عن "دار الشروق"، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر المخيم الإعلاني بجوار المسرح الكبير.

وما بين الوقائع التاريخية الفعلية، والخيال الروائي الخلَّاق، ينسج يوسف زيدان خيوط روايته الجديدة؛ ليقدم للقارئ العربي لوحة حياة غنية بالتفاصيل، للعلَّامة العبقري الذي شهدت له الحضارة الإنسانية خلال الألف سنة الأخيرة: الشيخ الرئيس «ابن سينا».

تقدم الرواية صورة كاملة عن حياة ابن سينا من "أعماله، وأفكاره، وفلسفته، ومشاعره الداخلية، وانعكاسها على كتاباته"، كما تتناول العصر الذي عاش فيه، والحكام الذين عاصرهم، وتتطرق بالتفصيل إلى فترة اعتقاله بداخل قلعة "فردقان" وكيف أثرت هذه الفترة وانعكست على شخصيته وتفاصيل حياته وكتاباته.

واستلهم زيدان اسم روايته "فردقان" من اسم القلعة الفارسية التى سُجن فيها ابن سينا، سنة 412 هجرية، وكتب فيها: «حي بن يقظان، كتاب الهداية، رسالة القولنج»، وتم اكتشاف أطلالها بوسط إيران.