قال الفنان محمد صبحي، إن الاحتكار في الفن، سواء يقوم به القطاع الخاص أو العام، فإنه لا يعود بأي فائدة على الفن أو الدولة، متابعًا: «ده خطأ لا يفيد الدولة ولا يفيد الفن».

وأضاف «صبحي»، خلال لقائه مع برنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك حاجة كي يعمل الفنانون المصريون في ظل سوق مفتوح، متابعًا: «أنا مش سامع صوت أي فنان، ومش سامع أي صوت مبدع، إحنا محتاجين إن كل الفنانين يشتغلوا».

واستطرد: «ليه أعمل 15 مسلسل بس؟ طب ما أعمل 100 مسلسل ده سوق مفتوح»، معقبًا على إمكانية عمل مسلسل جيد، لكن مع عدم وجود قناة تليفزيونية تتكفل بإذاعته بقوله: «وأنا لما أعمل مسلسل أبذل فيه مجهود كويس وأصرف عليه كويس وملاقيش قناة تذيعه هنا علامة استفهام».

وفيما يتعلق برفضه لتولي وزارة الثقافة لـ 4 مرات، أوضح أنه لا يمكنه الجمع بين كونه فنانًا يصنع الثقافة ويديرها في الوقت ذاته، مضيفًا: «لو لي رأي معارض هيقولوا طب وقاعد ليه، ولو مدحت هيقولوا طبعا قبض الثمن، لكن أنا برة أقدر أقول اللي أنا عايزة ومش دوري أبقى وزير ثقافة وموقعتش في الفخ ده».