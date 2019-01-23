القوى العاملة : تعيين 2355 شخصا بالقليوبية منهم 17 من ذوي الاحتياجات

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا اليوم /الأربعاء/ من مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية فتحي دسوقي حول عدد المعينين بالمديرية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والبالغ 2355 باحثًا عن العمل ،منهم 17 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص ، وذلك من إجمالي 6258 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب.

وأوضح التقرير أنه تم توفير 420 فرصة عمل من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، فضلا عن ترشيح 11 معاقا لمنشآت القطاع الخاص ، وأشار إلى أن المديرية قامت بقياس مستوي مهارة 2278 عاملًا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 2208 تراخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وذلك خلال ديسمبر الماضي.

وتضمن التقرير أنه في مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 83 تصريحًا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح في مديرية أمن القليوبية منهم (25 مؤهلات عليا، و57 متوسطة، وواحد فوق المتوسطة، فضلا عن 7 عقود عمل بالأردن).

وفي مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، أوضح التقرير أن إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة بلغ 14 ألفا و98 عاملًا، وبلغ عدد المستفيدين من الرعاية بهذه الفئة 1886 عاملاً، حيث تم صرف 381 ألفا و600 جنيه في المناسبات والأعياد والرعاية الصحية والاجتماعية، وذلك خلال فترة التقرير.

ولفت التقرير إلى أنه تم التفتيش على 854 منشأة في مجال تفتيش العمل، وحررت محاضر مخالفات لـ331 منشأة؛ لمخالفة قانون العمل، وتم إجراء التفتيش على 426 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية وبلغت المخالفات التي حرر لها محاضر 244 محضرًا.

وبلغت الشكاوى العمالية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 170 شكوى، تم تسوية 22 منها وديا وإحالة 46 للقضاء و30 شكوى لمكاتب التفتيش، وحفظ 38 شكوى، وما زالت 54 شكوى تحت البحث والدراسة .