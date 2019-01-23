انخفاض سعر كيلو الدواجن 2 جنيه بسبب الركود

«الكيلو» وصل إلى 28 جنيها وكرتونة البيض تسجل 36 جنيها بدلا من 39 جنيها

«الغرف التجارية»: الحلقات الوسيطة تتسبب فى فارق سعر كبير بين الجملة والقطاعى.. وتجار: أسعار الدواجن متقلبة ونتوقع ارتفاعها الأيام المقبلة بسبب نقص «أسطوانات الغاز»



شهدت أسواق الدواجن انخفاضا طفيفا فى الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث سجل كيلو الدواجن البيضاء 20 جنيها بالمزارع، ليصل إلى المستهلك ما بين 25 و27 جنيها بدلا من 28 و29 جنيها، فى المقابل انخفض سعر كرتونة البيض 3 جنيهات لتسجل 36 جنيها بدلا من 39 جنيها.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية عبدالعزيز السيد، إن أسواق الطيور تشهد حالة من الركود خلال الفترة الماضية، ما أدى لانخفاض أسعار كيلو الدواجن البيضاء إلى 20 جنيها بدلا من 22 جنيها تسليم مزرعة، وبالتالى انخفاض سعر التجزئة إلى ما بين 25 و27 جنيها.

وأضاف السيد، لـ«الشروق»، أن أسعار الدواجن بأسواق التجزئة لا تنخفض إلا حال هبوط أسعار المزارع، رغم تسبب الحلقات الوسيطة فى فارق سعر كبير بين الجملة والقطاعى.

وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن بالتجزئة يجب ألا يتخطى 25 جنيها بأسواق التجزئة، نظرا لأن فارق الـ5 جنيها بين الجملة والقطاعى أكثر من كافية لتجار التجزئة والحلقات الوسيطة، إلا أن كثرة الحلقات تصعد بسعر الكيلو إلى ما بين 27 و29 جنيها فى بعض المناطق الراقية.

وشدد على ضرورة متابعة الجهات المسئولة عن رقابة الأسواق للأسعار بشكل مستمر للتأكد من تطبيق الأسعار الاسترشادية التى يعلن عنها اتحاد الغرف التجارية، مضيفا أنه بدون رقابة صارمة على الأسواق ستصبح الأسعار الاسترشادية بلا قيمة، مؤكدا أن المنظومة الجديدة للدواجن التى ستحظر تداول الطيور الحية، ستعمل على ضبط الأسواق من حيث تداول الدواجن وأسعارها وسلامتها.

وفى جولة ميدانية لـ«الشروق» بأسواق الدواجن فى محافظتى القاهرة والجيزة، أكد عدد من التجار أن أسواق الدواجن تشهد حالة من الركود، متوقعين ارتفاع أسعارها مرة أخرى خلال الأيام المقبلة وبخاصة بعد ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز.

وقال أمجد صالح تاجر طيور بمنطقة حلوان، إن أسواق الدواجن تشهد حالة من الركود حاليا، بعد فترة انتعاشة فى بداية العام الحالى، عقب انتهاء فترة صوم الإخوة الأقباط ومع بداية موسم أعياد الميلاد، مضيفا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء يتراوح بين 25 و26 جنيها.

من جهته، وصف محمد أحمد، صاحب محل دواجن بمنطقة فيصل بالجيزة، أسعار الدواجن بالمتقلبة للغاية، مؤكدا أنها تشهد ارتفاعات وانخفاضات فى غضون أيام، بسبب تجار الجملة والموزعين، موضحا أن هامش ربح تاجر التجزئة ثابت، حيث يضاف على سعر الموزعين وتجار الجملة ويصبح الناتج سعر البيع للمستهلك.

من ناحيته، توقع على محمود، تاجر دواجن بمنطقة السيدة زينب، ارتفاع أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة وبخاصة بعد ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز، مؤكدا أن الطيور تحتاج إلى التدفئة خلال الفترة الحالية، وبخاصة مع انخفاض درجات الحرارة وموجة الصقيع التى تضرب البلاد.